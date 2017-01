POL-EU: Maskierte Männer stehlen Gasflaschen

Weilerswist (ots) - In der Nacht zum Mittwoch entwendeten Unbekannte 3 Gasflaschen von einem Firmengelände auf der Bonner Straße. Die mit Wasserstoff gefüllten und jeweils 80 Kilogramm schweren Flaschen wurden von zwei maskierten Männern in einen dunklen Kombi eingeladen. Danach entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Bonner Straße. Die Tat wurde von einer Videoanlage um 3.07 Uhr aufgenommen. Die Gasflaschen haben einen Wert von 1200 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell