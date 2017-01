POL-EU: Rollerfahrer stürzt auf Radweg und verletzt sich

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (16.10 Uhr) stürzte ein 28-Jähriger aus Euskirchen mit seinem Roller auf der Kreisstraße 24, in Höhe der Lisztstraße. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Unterwegs in Richtung Euskirchen benutzte er verbotswidrig den parallel zur Kreisstraße verlaufenden Fuß-/Radweg. Dabei geriet er auf den Grünbewuchs neben der Fahrbahn, verlor die Kontrolle über den Roller und stürzte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell