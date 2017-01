POL-EU: 16-Jährige mit Hubschrauber in Spezialklinik geflogen

53937 Schleiden- Oberhausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (13.41 Uhr) auf der Trierer Straße in Oberhausen wurde eine 16-Jährige schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen nutzte die Schülerin aus Oberhausen als Fußgängerin einen Fußgängerüberweg. Ein 80-Jähriger Pkw Fahrer nutzte die Triererstraße von Schleiden in Richtung Hellenthal. Nach Zeugenaussagen nahm er offenbar die Fußgängerin nicht wahr und lud diese auf die Motorhaube auf. Die 16-Jährige wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und nach Erstversorgung durch einen Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell