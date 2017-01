POL-EU: Mit Rettungswagen ins Krankenhaus

53940 Hellenthal- Hollerath (ots) - Offenbar wegen Reinigungsarbeiten gerieten am späten Montagnachmittag zwei Bewohner einer Zuwandererunterkunft an Schulstraße in Streit. Nach bisherigen Ermittlungen reinigte ein 27-Jähriger Mitbewohner den Boden in der Küche. Ein 19-Jährige lief dann über den frisch gereinigten Boden. Darüber geriet man in Streit. Der 27-Jährige schlug dann im Verlauf dieses Streites mit einem Besen auf den 19-Jährigen ein. Bei dem folgenden Handgemenge wurde der 27-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell