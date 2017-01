POL-EU: Eigentümer löscht selbstständig Feuer

53937 Schleiden- Wolfgarten (ots) - Eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Straße "Wolfgarten" leerte am 07.01.2017 den Aschebehälter ihres Kachelofens. Sie nutzte dazu einen Metalleimer. Dieser stand neben einem Komposthaufen an der Garage. Am Abend des Folgetages hörte sie ein lautes Knallgeräusch. Als sie Nachschau hielt, erkannte sie ihren brennenden Komposthaufen. Sie konnte den Brand selbstständig löschen. Die hinzu gerufene Feuerwehr brauchte nicht mehr ein zu greifen. Durch die Hitzeentwicklung waren Gebäudeteile der Garage in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell