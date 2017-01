POL-EU: Diebin mit Rollator unterwegs

53879 Euskirchen (ots) - Bei einem Aufenthalt in der Badeanstalt an der Stresemannstraße hatte ein Ehepaar ihre hochwertige Badetasche an einer Liege stehen lassen. Als sie zu ihrer Liege zurückkehrten, bemerkten sie den Diebstahl. Sie informierten den Sicherheitsdienst. Auf Befragen konnte dieser feststellen, dass eine Zeugin beobachtet hatte, wie eine Frau mit einem Rollator die Tasche an sich genommen hatte. Als er diese Dame aufforderte ihr Spint zu öffnen, fand er eingeschlagen in ein rotes Handtuch die gestohlene Badetasche. Bei der ermittelten Diebin handelt es sich um eine 45-Jährige aus Euskirchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell