POL-EU: Einbruch in Baucontainer

Weilerswist (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden zwei Baucontainer in der Metternicher Straße aufgebrochen und Baumaschinen sowie Werkzeug im Gesamtwert von ca. 14000 Euro entwendet. Unter dem Diebesgut befinden sich Rüttelplatten, Bohrmaschinen, ein Laser-Höhenmessgerät sowie eine Schlagbohrmaschine und weitere Elektromaschinen. In unmittelbaren Umfeld der Container konnten zwei junge Männer angetroffen werden, wobei ein 18-jähriger Mann vorläufig festgenommen wurde. Sein Begleiter konnte fliehen und entkam, wurde zuvor jedoch durch die Polizeibeamten identifiziert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

