POL-EU: Brand in einem leerstehenden Wohnhaus

Nettersheim (ots) - Am Freitag um 11.55 Uhr meldeten Zeugen eine starke Rauchentwicklung aus einem Haus in Marmagen. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand löschen. An dem zurzeit leerstehenden Haus entstand Sachschaden, weitere Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

