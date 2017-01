POL-EU: Explosion in einem Wohnhaus

Kall (ots) - Am Samstag um 16.30 Uhr ereignete sich in einem Wohnhaus in Sötenich eine Explosion, bei der eine Person schwer und sieben weitere leicht verletzt wurden. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Bei den leicht verletzten Personen handelt es sich teilweise um Bewohner des Hauses aber auch um eintreffende Ersthelfer, die bei ersten Löschversuchen Rauchgas einatmeten. Die Ursache der Explosion ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen, erste Anzeichen deuten jedoch auf die Durchführung unsachgemäßer Arbeiten an einem Pkw-Gastank durch den schwer verletzen 37-jährigen Mann hin.

