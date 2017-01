POL-EU: Einbrüche im Kreisgebiet

Euskirchen (ots) - In der Gottfried-Disse-Straße drangen zwischen Donnerstag nachmittag und Freitag vormittag Unbekannte in ein Wohnhaus ein, indem sie die Terrassentüre aufhebelten. Im Haus wurden etliche Schränke durchsucht, zudem durchschnitten der oder die Täter zwei Gartenzäune von angrenzenden Häusern. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Bewohner eines Hauses in der Swiststraße in Weilerswist gegen 01.30 Uhr durch laute Geräusche geweckt und stellten fest, dass der Rollladen eines rückwärtigen Fensters hochgeschoben wurde. Bei Einschalten der Zimmerbeleuchtung konnten die Täter vor Eintreffen der Polizei flüchten. In Zülpich drangen Unbekannte vermutlich in der Nacht zwischen Donnerstag und Freitag in das Vereinsheim eines Baseball Vereins ein, indem sie die Stahltüre des Geräteraumes aufhebelten. Entwendet wurde diverses Werkezeug sowie Gartengeräte. In Bad Münstereifel in der Ortslage Kirspenich stellte die Bewohnerin eines Hauses am Samstagvormittag einen Einbruchversuch fest. Unbekannte hatten in der Nacht einen Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung stark beschädigt und anschließend versucht, ein Küchenfenster aufzuhebeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter Rufnummer 02251-7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell