POL-EU: Räuber entrissen Frau Handtasche

Euskirchen (ots) - Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstag (10.45 Uhr) einer 23-jährigen Frau aus Euskirchen auf der Frauenberger Straße die Handtasche geraubt. Die Frau war unterwegs auf der Frauenberger Straße stadtauswärts. Sie wurde von hinten von einer Person angerempelt, worauf ihre Handtasche von der Schulter rutschte und zu Boden fiel. Eine zweite Person kam mit einem Fahrrad, packte die Tasche und flüchtete in Richtung Kommerner Straße. Die Frau konnte noch sehen, wie der Täter anhielt, die Tasche leerte und diese auf den Bürgersteig warf. Der Radfahrer ist etwa 190 Zentimeter groß, hat blonde Haare und eine weiße Hautfarbe. Er trug schwarze Schuhe, eine beigefarbene Hose und eine schwarze Winterjacke. Bei dem Rad handelt es sich um ein dunkles Mountainbike. Die Person, von der die Frau angerempelt wurde, konnte nicht beschrieben werden. In der Handtasche befand sich Bargeld, ein weißes I-Phone 5 und eine orangefarbene "Kellnerbörse". Hinweise bitte an die Polizei Euskirchen unter Telefon 02251 799-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell