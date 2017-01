POL-EU: Achtjährige von Pkw angefahren und verletzt

Weilerswist (ots) - Leicht verletzte sich am Donnerstag (11.33 Uhr) ein achtjähriges Mädchen aus Weilerswist nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Grabenstraße. Das Mädchen und ihre sechsjährige Schwester wollten die Straße von einer Kinderarztpraxis aus, in Richtung Parkplatz, überqueren. Hier wartete die Mutter auf die Kinder. Als beide durch parkende Autos über die Straße liefen, wurde die Achtjährige vom langsam fahrenden Pkw eines 46-jährigen Mannes aus Grevenbroich, aus Richtung Stadtmitte kommend, erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei zog sie sich eine Kopfverletzung zu. Das Kind wurde notärztlich behandelt und anschließend in die Obhut der Mutter übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell