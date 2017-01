POL-EU: Vorfahrt missachtet- zwei Verletzte

53947 Nettersheim- Marmagen (ots) - Mittwochmorgen (09.08 Uhr) befuhr eine 28-Jährige aus Hennef mit ihrem Pkw die Landstraße 204 von Marmagen nach Urft. An der Einmündung zur Dr.- Konrad- Adenauer- Straße fuhr plötzlich ein Pkw direkt vor ihr auf die Fahrbahn. Der 27-jährige Fahrer aus Hellenthal war auf der Dr.- Konrad- Adenauer- Straße zur Landstraße 204 Unterwegs. An der Einmündung übersah er offenbar den Pkw der 28-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt. Die 28-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

