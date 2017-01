POL-EU: Zwei Verletzte nach Fehlinterpretation

53881 Euskirchen (ots) - Dienstagabend (21.14 Uhr) befuhr eine 35-Jährige aus Meckenheim die Landstraße 178 vom Krankenhaus stadtauswärts. An der Ampelanlage zur Landstraße 194 musste sie rotlichtbedingt anhalten. Sie wollte ihre Fahrt in Richtung Stotzheim fortsetzen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug offenbar die Ampelanlage für die Linksabbieger auf Grünlicht. Dies interpretierte die 35-Jährige offenbar als Grünlicht für ihre Fahrspur. Sie fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem Pkw eines 60-Jährigen aus Euskirchen. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell