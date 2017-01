POL-EU: Streit unter Zuwanderern endet im Krankenhaus

53879 Euskirchen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (04.53 Uhr) kam es nach einem verbalen Streit zwischen zwei Zuwanderern aus Nordafrika zu einer Schlägerei. Beide hatten zuvor in einer Gaststätte an der Wilhelmstraße Alkohol getrunken. Nachdem man sich plötzlich verbal stritt, schlug ein Marokkaner seinem Landsmann ein Glas an den Kopf. Dabei verletzte sich der Angreifer auch selbst. Nach einer Erstversorgung vor Ort, brachten Rettungswagen einen 26-Jährigen und seinen 31-jährigen Bekannten ins Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell