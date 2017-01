POL-EU: Polizei sucht Besitzer von Geldkassette

1 weiterer Medieninhalt

53925 Kall (ots) - Am frühen Nachmittag des "Heiligen Abends" beobachtete ein Zeuge einen silberfarbenen Audi A 4 mit dem abgelesenen Teilkennzeichen WES.... Das Fahrzeug stoppte auf der Wallenthaler Höhe auf der Zufahrt zur Bundesstraße 266 und warf etwas ins angrenzende Gebüsch. Danach fuhr man zügig in Richtung Mechernich davon. Der Zeuge wendete seinen Pkw und schaute nach. Er konnte eine graue Geldkassette auffinden. Vermutlich stammt dieser Gegenstand aus einem zuvor begangenen Einbruch. Die Polizei sucht nun nach Personen die Angaben über die Herkunft dieser Kassette geben können. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer: 02251/799-736 oder 02251/799-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell