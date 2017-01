POL-EU: Einbrecher verursachen hohen Sachschaden

53902 Bad Münstereifel (ots) - Einen Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich verursachten Einbrecher in einer Akademie an der Willy- Brand- Straße. Ein Gebäudetechniker der Liegenschaft bemerkte am Montagvormittag (11.50 Uhr) ein aufgebrochenes Fenster am Gebäude. Freitag, den 23.12.2016 hatte der Techniker das Gebäude in einem einwandfreien Zustand verlassen. Nun stellte er den Einbruch fest. Mit der hinzu gerufenen Polizei wurde das Gebäude nach eventuell noch anwesenden Dieben durchsucht. Es wurde niemand mehr angetroffen. Der oder die Einbrecher hatten zuerst vergebens versucht ein Fenster zu öffnen. Danach hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so in die Akademie. Im weiteren Verlauf hebelten die Diebe mehrere Türen in der gesamten Liegenschaft auf. Bisher ist nicht bekannt, ob die Diebe Beute machten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell