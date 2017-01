POL-EU: Türen hielten Einbrechern stand

53919 Weilerswist (ots) - Gleich an zwei Eingangstüren versuchten Einbrecher in ein Haus am Scheiffartsweg zu gelangen. Sonntagmorgen bemerkte die Eigentümerin eines Reihenhauses den versuchten Einbruch in ihr Haus. Über die vergangene Nacht hatten Unbekannte an der Haustüre sowie an der Kellertür versucht durch Hebeln ins Gebäude zu gelangen. Das war ihnen offensichtlich nicht gelungen. Beide Türen wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

