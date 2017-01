POL-EU: Alten Wohnwagen in Brand gesetzt

53879 Euskirchen (ots) - Zeugen beobachteten am frühen Sonntagmorgen (00.25 Uhr) vier Jugendliche auf einem Feldweg "Am Ratsheimer Hof". Im hinteren Bereich hatte ein Imker einen ausrangierten Wohnwagen als Lagerstätte für Imkereibedarf abgestellt. Währen der Zeuge mit Familienangehörigen selbst Feuerwerkskörper zündete, erkannte er die vier Männer am Wohnwagen und vernahm einen lauten Knall. Anschließend hatte der Wohnwagen Feuer gefangen. Die jungen Männer flüchteten zunächst in Richtung Zuckerfabrik und weiter in Richtung Euskirchen. Auffallend war das Tragen von Rucksäcken aus denen Feuerwerksraketen heraus ragten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell