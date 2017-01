POL-EU: Silvester fast ins Wasser gefallen

53881 Euskirchen- Großbüllesheim (ots) - Eine nicht alltägliche Beute machten Diebe offenbar in der Nacht zu Samstag an der Pelzergasse. Die Bewohner eines Einfamilienhauses hatten ihre Einkäufe für die Silvesterparty auf ihrer Terrasse und in einem Kühlschrank in der Garage gelagert. Samstagmittag (14.00 Uhr) bemerkten nun die Eigentümer das Unbekannte mehrere Kisten Getränke und auch das im Kühlschrank gelagerte Fleisch gestohlen hatten. In wie weit die Familie "Nachschub" besorgen konnte ist zurzeit unklar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell