POL-EU: Diesel aus Baumaschinen abgepumpt

53949 Dahlem (ots) - 1000 Liter Diesel pumpten Unbekannte aus mehreren Baumaschinen an der Hüttenstraße aus. Der Geschäftsführer der Firma bemerkte am Samstagmorgen mehrere aufgebrochene Dankdeckel an unterschiedlichen Baumaschinen der Firma. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht das Firmengelände betreten und an drei Baumaschinen die Dankdeckel aufgebrochen. Insgesamt erbeuteten sie 1000 Liter Dieselkraftstoff.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell