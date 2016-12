POL-EU: Fünf Verletzte nach Abbiegeunfall

53919 Weilerswist (ots) - Donnerstagabend (17.24 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Zülpich mit seinem Pkw die Tangente zur Landstraße 163n. Hier wollte er nach links in Richtung Autobahn abbiegen. Dabei übersah er den Pkw eines 28-Jährigen aus Euskirchen. Dieser war auf der Landstraße 163n in Richtung Industriegebiet unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Euskirchener mit seinem Pkw auf die Gegenfahrspur und stieß hier frontal mit einem entgegen kommenden Pkw eines 67-Jährigen aus Bornheim zusammen. Der 21-Jährige und sein 23-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Euskirchener wurde wie auch beide Insassen im Fahrzeug des Bornheimers schwer verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell