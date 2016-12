POL-EU: Beim Abbiegen Fußgängerin übersehen

53879 Euskirchen (ots) - Donnerstagmorgen (07.50 Uhr) befuhr ein 27-Jähriger aus Meckenheim die Kessenicher Straße stadtauswärts. An der Ampelanlage zum "Jülicher Ring" stoppte er an der Rotlichtzeigenden Ampel. Nach eigenen Angaben wollte er nach rechts seine Fahrt auf dem Jülicher Ring fortsetzen. Beim Abbiegevorgang übersah er eine 83-Jährige Fußgängerin aus Euskirchen. Sie wollte den Jülicher Ring auf dem Fußgängerüberweg überqueren. Durch den Zusammenstoß wurde die Dame auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell