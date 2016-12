POL-EU: Bei Einbruch hoher Sachschaden

53909 Zülpich (ots) - Bei einem Büroeinbruch an der Industriestraße verursachten Diebe einen Schaden im vierstelligen Bereich. Offenbar in der Nacht zu Donnerstag hebelten Unbekannte die Eingangstür zu einem Bürokomplexes an der Industriestraße auf. Auf dem Weg im Gebäude wurden zwei weitere Türen aufgehebelt. Alle Schränke und Schubladen wurden durchsucht. Offenbar machten die Einbrecher nur geringe Beute. Der Sachschaden liegt in vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell