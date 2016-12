POL-EU: Gartenlaube abgebrannt

53879 Euskirchen (ots) - Donnerstagabend (19.55 Uhr) brannte in der Laubenkolonie am Kiefernweg eine Gartenlaube völlig ab. Anwohner hatte im Vorfeld des Brandes Jugendliche dabei beobachtet als sie Silvesterknaller in unmittelbarer Nähe explodieren ließen. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

