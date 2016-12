POL-EU: Falsch eingeordnet- 1 Schwerverletzter

53881 Euskirchen (ots) - Donnerstagabend (19.12 Uhr) befuhr ein 27-Jähriger aus Bonn mit seinem Pkw die Landstraße 194 von Rheder nach Euskirchen. An der Kreuzung zur Kreisstraße 24 zeigte die Ampel Rotlicht und er stoppte ordnungsgemäß seinen Pkw. Zur Geradeausfahrt hatte er sich auf der linken Fahrspur eingeordnet. Als die Ampel dann Grünlicht zeigte, wollte der Bonner dann über den rechten Fahrstreifen nach der Verkehrsinsel doch nach rechts in die Kreisstraße abbiegen. Dabei erfasste ihn ein Pkw eines 59-Jährigen aus Euskirchen. Er war auf der Landstraße 194 in Richtung "Krauser Baum" unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde der Euskirchener verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus

