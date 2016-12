POL-EU: Kaminbrand in Fachwerkhaus

Euskirchen-Flamersheim (ots) - Ein Kaminbrand am Mittwoch (21.20 Uhr) war Ursache für ein Feuer in einem Einfamilienhaus auf der Pützgasse. Dabei hatte sich ein Balken des Fachwerks in einer Zwischendecke entzündet. Die Feuerwehr musste die Decke öffnen, um den Balken freilegen und Teile entfernen zu können. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell