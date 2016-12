POL-EU: Pkw prallt gegen Hauswand

Euskirchen (ots) - Leicht verletzte sich am Mittwoch (21.40 Uhr) eine 19-Jährige aus Euskirchen, nachdem sie mit ihrem Pkw auf der Straße "an der Vogelrute" gegen eine Hauswand prallte. Die junge Frau befuhr zuvor den Parkplatz des Hit-Marktes in Richtung "An der Vogelrute". Hier durchbrach sie einen Sichtschutzzaun und prallte anschließend gegen eine Hauswand mit Glasbausteinen. Die 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist unklar.

