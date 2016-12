POL-EU: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Mechernich (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Mittwoch (17.35 Uhr) auf der Bundesstraße 266, in Höhe der Eickser Straße. Ein 41Jähriger aus Jülich war mit seinem Pkw unterwegs aus Richtung Kommern in Richtung Mechernich. In Höhe der Eickser Straße musste er wegen eines vor ihm abbiegenden Fahrzeugs abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 34-jährige Frau aus Schleiden bremste ebenfalls ab. Ein dahinter fahrender 52-jähriger Mann aus Mechernich erkannte dies zu spät. Er konnte seinen Kleintransporter nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw der 34-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde deren Fahrzeug auf den Pkw des Jülichers geschoben. Die 34-Jährige und der Jülicher verletzten sich dabei leicht. Letzterer wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt und anschließend entlassen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 17.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell