POL-EU: Fußgänger bei Rotlicht von Pkw erfasst und schwer verletzt

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (18.00 Uhr) wurde ein 18-Jähriger aus Guinea auf der Kreuzung Landstraße 192/Narzissenweg bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Der junge Einwanderer stand auf einer Verkehrsinsel im Bereich der Thomas-Esser-Straße. Er wollte die Landstraße in Richtung Narzissenweg überqueren. Hierbei beachtete er nicht das Rotlicht der Fußgängerampel. Er wurde vom Pkw eines 62-Jährigen aus Wuppertal erfasst, der aus Richtung Bad Münstereifel kommend, die Kreuzung überqueren wollte. Durch den Aufprall am Pkw wurde der 18-Jährige zu Boden geschleudert, wobei er sich schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell