POL-EU: Randalierer unterwegs

53894 Mechernich (ots) - Einen Schaden an der Straßenbeschilderung im vierstelligen Bereich verursachten in der Nacht zu Samstag Randalierer an der Kreisstraße 81 (Bleibergstraße) in Richtung Mechernich. Sie bogen ein Verkehrszeichen und vier auf einer Leitplanke montierte Leitpfosten um. Täterhinweise liegen nicht vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell