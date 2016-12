POL-EU: Lebensgefährtin krankenhausreif geschlagen

53879 Euskirchen (ots) - Ein Zeuge wurde am frühen Samstagmorgen (02.50 Uhr) durch einen lauten Streit auf der "Billiger Straße" aus dem Schlaf gerissen. Als er von seiner Wohnung auf die "Billiger Straße" schaute, erkannte er ein Pärchen, welches sich lauthals stritt. Er drohte die Polizei zu rufen. Durch den offensichtlichen Aggressor wurde dem Zeugen mitgeteilt, dass ihm das egal wäre. Der Zeuge informierte die Polizei. Als er wieder auf die Straße schaute, erkannte er wie der Mann die auf dem Boden liegende Frau mehrfach mit den Füssen trat. Danach flüchtete er in Richtung Innenstadt. Ein Rettungswagen brachte die 21-jährige Frau in ein Krankenhaus

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell