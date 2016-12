POL-EU: Reifen von Neufahrzeug demontiert

53879 Euskirchen (ots) - Vier Reifen mit einem Wert im vierstelligen Bereich bauten Diebe in der Nacht zu Freitag an einem Neufahrzeug eines Autohandels an der Roitzheimer Straße ab. Die Diebe hatten den Pkw auf Pflastersteine aufgebockt und die Räder demontiert. Das Fahrzeug ließen sie auf den Steinen stehend zurück.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell