POL-EU: Windstoß setzt Gardine in Brand

53879 Euskirchen (ots) - Mit leichten Verletzungen wurde Samstagmittag eine 40-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein Windstoß bei geöffnetem Fenster eine Gardine in Richtung Fensterbank geweht. Eine dort stehende Kerze entzündete umgehend die Gardine. Sie wurde von der Betroffenen samt der Haltestenge abgerissen und vom Balkon ins Freie geworfen. Gleichzeitig fing ein direkt am Fenster stehendes Sofa Feuer. Auch hier konnte die 40-Jährige das Feuer selbst löschen. Dabei erlitt die Euskirchenerin leichte Brandverletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

