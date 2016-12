POL-EU: Wohnungsinhaber mit Gaswaffe beschossen

53881 Euskirchen (ots) - Vermutlicher Auslöser war eine Ruhestörung aus einer Wohnung auf der Billiger Straße. Nach Aussage des Geschädigten öffnete er nach heftigen Klopfen seine Wohnungstür. Draußen habe ein ihm Unbekannter Mann gestanden. Ohne Worte habe er mit einer Gaspistole in Richtung seines Kopfes gezielt und mehrfach geschossen. Danach flüchtete der Unbekannte. Der Wohnungsinhaber folgte dem Flüchtenden. Dabei stürzte er und verletzte sich an der Schulter. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die hinzu gerufene Polizei konnte eine Patronenhülse im Hausflur des Mehrfamilienhauses sicherstellen. Am Morgen des gleichen Tages wurde der vermeintliche Beschuldigte bei der Polizei vorstellig. Die Tatwaffe wurde beschlagnahmt. Entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell