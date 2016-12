POL-EU: Versuchter Imbisseinbruch

53881 Euskirchen- Wüschheim (ots) - Einen Schaden im vierstelligen Bereich verursachten Diebe bei einem Einbruch in einen Imbiss an der Reichsstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Diebe in der Nacht zu Freitag eine Metalltür aufgehebelt. Dadurch gelangten sie in einen Vorratsraum. Eine weitere gesicherte Metalltür konnten die Diebe nicht öffnen. Der eigentliche Verkaufsraum wurde nicht betreten. Beute machten sie offenbar nicht.

