POL-EU: Zeuge vereitelt Geschäftseinbruch

53902 Bad Münstereifel (ots) - Als ein 73-Jähriger am frühen Montagmorgen (00.38 Uhr) zu seiner Wohnung in der Trierer Straße kommt, bemerkt er an einem gegenüber liegenden Kiosk drei Männer. Seiner Ansicht nach hebelten sie an der Eingangstür des Geschäftes. Er ging in seine Wohnung und informierte die Polizei. Offensichtlich wurden die Einbrecher durch einen Bewegungsmelder (Licht schaltet sich automatisch ein) am Haus des Zeugen auf diesen aufmerksam. Sie flüchteten in Richtung der Straße "Große Bleiche". Alle drei sollen um die 180 cm groß gewesen sein. Bis auf einen der Männer trugen alle dunkle Hosen und dunkle Kapuzen-t-shirts. Einer trug bei der Tatausführung eine helle Hose.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell