POL-EU: Schwerer Unfall auf der Landstraße 182

53881 Euskirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (15.45 Uhr) erlitt ein 27-Jähriger aus Euskirchen tödliche Verletzungen. Zwei weitere Beteiligte wurden verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 27-Jährige die Landstraße 182 von Heimerzheim in Richtung des Industriegebietes IPAS. Nach Zeugenaussagen kam er, ohne erkennbaren Grund, nach links auf den Fahrsteifen des Gegenverkehrs. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegen kommenden Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Euskirchener in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach seiner Befreiung wurde er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort verstarb er später. Der beteiligte 55-jährige Lkw Fahrer wurde leicht verletzt und sucht selbständig einen Arzt auf. Ein dem tödlich verunfallten Pkw folgendes Fahrzeug musste Situationsbedingt dem Unfallgeschehen ausweichen. Der 50-jährige Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Feld zum Stillstand. Er und seine 16-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock und ein Rettungswagen brachte beide in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell