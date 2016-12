POL-EU: Einbrecher überrascht

53881 Euskirchen- Kleinbüllesheim (ots) - Aufgrund eines Urlaubsaufenthaltes beaufsichtigt ein Nachbar ein Familienhaus an der Wiener Straße. Als dieser am Donnerstagabend (20.12 Uhr) mit seinem Hund von einem Spaziergang am zu betreuenden Haus vorbei kommt, nimmt er ein klirrendes Geräusch war. Er bringt seinen Hund nach Hause und schaut anschließend nach dem Rechten im Nachbarhaus. Dazu schließt er mit einem anvertrauten Schlüssel die Haustür auf und betritt so das Haus. Er vernimmt einiges Gepolter und stellt im Anschluss eine eingeschlagene Scheibe am Haus fest. Die Einbrecher hatten den Mann wohl vernommen und waren, ohne das Haus durchsuchen zu können, geflüchtet.

