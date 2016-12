POL-EU: Ordnungsamt verfolgt Rollerdieb

53947 Nettersheim (ots) - Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsamtes stellten am Donnerstagabend (21.30 Uhr) zwei Jugendliche mit ihren Rollern am Kreisverkehr der Kölner Straße in Marmagen fest. Eine der jungen Männer schob dabei ein Fahrzeug. Als die Jugendlichen das auffällige Fahrzeug des Ordnungsamtes erkannten, ließ der Schiebende seinen Roller fallen, sprang auf den Roller des Begleitenden. Danach flüchteten beide über diverse Feldwege nach Nettersheim. Hier verlor das verfolgende Ordnungsamt die Beiden aus den Augen. Nachdem die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt worden war, meldete sich im Nachgang der Besitzer des zurück gelassenen Rollers und meldete ihn als gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Jugendlichen das Zweirad zuvor gestohlen und waren im Begriff sich in den Besitz der Beute zu bringen. Dabei wurden sie durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes offensichtlich gestört.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell