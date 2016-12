POL-EU: Einbrecher ließen sich offenbar Zeit

53919 Weilerswist- Großvernich (ots) - Bei einem Einbruch in ein Reihenhaus am Mittwochabend an der Kolpingstraße erbeuteten Unbekannte drei hochwertige Sonnenbrillen, zwei Paar Schuhe, einen Laptop und Parfüms. Sie hatten zuvor die Terrassentür aufgehebelt und im Anschluss alle drei Wohnebenen gründlich durchsucht. Die aufgefundene Beute nahmen sie mit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell