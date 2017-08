Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei findet weitere Migranten auf Güterzügen

1 weiterer Medieninhalt

Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen bei Güterzugkontrollen in Raubling sieben Migranten aufgefunden. Die Männer und Jugendlichen stammen aus Eritrea, Äthiopien und Guinea. (Foto: Bundespolizei) Bild-Infos Download

Raubling / Rosenheim (ots) - In dieser Woche kontrolliert die Bundespolizei am Bahnhof in Raubling wieder Güterzüge. Im Verlauf der Schwerpunktaktion fanden die Beamten am Dienstagmorgen (8. August) drei Eritreer im Alter von 16, 22 und 33 Jahren und zwei Äthiopier, 17 und 37 Jahre alt, die sich unter einem Lkw-Auflieger verborgen hielten. Auf dem Wagen eines anderen Güterzuges entdeckten die Bundespolizisten außerdem zwei Männer aus Guinea, nach eigenen Angaben 16 und 21 Jahre alt.

Keiner der Migranten, die auf diese höchst gefährliche Weise mit einem Güterzug über die deutsch-österreichische Grenze gefahren waren, konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Offenbar hatten sie sich schon in Italien unter den Sattelaufliegern versteckt. Die Afrikaner wurden zur Dienststelle der Rosenheimer Bundespolizei gebracht. Bei drei der Männer besteht der Verdacht auf eine ansteckende Hautkrankheit. Ein Guineer klagt über Fieber und Schüttelfrost. Nach einem medizinischen Screening werden die weiteren erforderlichen grenzpolizeilichen Maßnahmen getroffen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell