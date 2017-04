Bundespolizeidirektion München: Rückkehr nach Deutschland führt ins Gefängnis - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Die Bundespolizei hat in der Grenzkontrollstelle auf der Autobahn Salzburg - München einen Deutschen und einen Kroaten festgenommen. Beide müssen sich auf einen längeren Gefängnisaufenthalt einstellen. Bild-Infos Download

A8 / Schwarzbach (ots) - Die Bundespolizei hat am Mittwoch (8. Februar) in der Kontrollstelle auf der Autobahn Salzburg - München einen Kroaten festgenommen. Seine Rückkehr nach Deutschland endete hinter Gittern. Auch ein Deutscher muss sich auf einen längeren Gefängnisaufenthalt einstellen.

Noch in der Nacht überprüften die Bundespolizisten bei Grenzkontrollen auf Höhe Schwarzbach die Insassen eines in Deutschland zugelassenen Wagens. Gegen den 53-jährigen Beifahrer aus Nordrhein-Westfalen lagen gleich zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vor. Wegen Körperverletzung in Verbindung mit Nötigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis war er zu Freiheitsstrafen von insgesamt 18 Monaten verurteilt worden. Diese hatte er jedoch nie angetreten. Er wurde ins Gefängnis in Bad Reichenhall eingeliefert.

Ähnlich erging es einem kroatischen Staatsangehörigen. Der mit Haftbefehl gesuchte 49-Jährige war vom Amtsgericht München wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten verurteilt worden. Davon hatte er einen Teil bereits abgesessen, bevor er in sein Heimatland abgeschoben wurde. Aufgrund seiner Wiedereinreise nach Deutschland brachten ihn die Bundespolizisten nun erneut für 162 Tage hinter Gitter.

