Bundespolizeidirektion München: Videoüberwachung: Schlägerei erkannt - Täter festgenommen

Nürnberg (ots) - Zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern kam es am Donnerstagabend (12. Januar) im Nürnberger Hauptbahnhof. Beamte der Bundespolizei, die zur Videoüberwachung eingesetzt waren, bemerkten die Auseinandersetzung und informierten eine Streife. Die beiden Schläger konnten festgenommen werden.

Die Bundespolizisten bemerkten gegen 21 Uhr am Bahnsteig 1 eine Prügelei, in deren Verlauf ein Mann zu Boden geschlagen wurde. Im weiteren Verlauf verlagerten sich die Tätlichkeiten in den Bahnhof, wo auch der zu Boden gegangene ordentlich auf sein Gegenüber einschlug. Eine verständigte Streife konnte die beiden Kontrahenten festnehmen. Wie sich herausstellte, waren der körperlichen Auseinandersetzung verbale Streitigkeiten vorausgegangen. Warum sich die betrunkenen 34- und 37-Jährigen gestritten hatten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Während der Wohnsitzlose einen Alkoholtest verweigerte, wurden beim 37-jährigen Fürther mehr als zwei Promille festgestellt.

Die Beamten leiteten gegen die Männer Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung ein.

