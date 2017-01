Bundespolizeidirektion München: Rentner außer Rand und Band -71-Jähriger beleidigt Bundespolizisten

Bundespolizisten sorgen am gesamten Münchner Flughafen für die Sicherheit von Mitarbeitern und Reisenden. Dies gilt auch in den S-Bahnen und auf den Bahnsteigen. Vor allem hier kommt es bei Kontrollen leider immer öfter zu unschönen Szenen. Das anhängende Symbolbild kann mit dem Zusatz "Bundespolizei" zur Berichterstattung über den o.a. ... Bild-Infos Download

Flughafen München (ots) - Das Bild vom harmlosen Greis hat ein 71-Jähriger gestern Nachmittag in ein anderes Licht gerückt. Fahrkartenkontrolleure erwischten den Neufahrner ohne Ticket in der S-Bahn. Da wurde der Mann aggressiv. Auch von hinzugerufenen Bundespolizisten ließ der Rentner sich nicht kontrollieren und schon gar nicht beruhigen. Ganz im Gegenteil; er trat sogar nach den Beamten und beleidigte sie während der gesamten Zeit.

Zwei Mitarbeiter der Münchner S-Bahn haben den 71-Jährigen bei einer Kontrolle in der S1 zum Flughafen ohne Fahrschein angetroffen. Die Kontrolle schien den Ertappten nicht wirklich zu interessieren. Er machte keine Anstalten, sich auszuweisen oder auch den Zug zu verlassen. Daher alarmierten die DB-Mitarbeiter die Bundespolizei. Am Endbahnsteig im Munich Airport Center gesellten sich dann zwei uniformierte Bundespolizisten zu dem Trio. Auch zu diesem Zeitpunkt hatte der Rentner sich nicht beruhigt, war sehr unkooperativ und wollte auch den Bundespolizisten gegenüber seine Personalien nicht preisgeben. Außerdem war er immer noch nicht gewillt, die S-Bahn freiwillig zu verlassen. Stattdessen bezeichnete der 71-Jährige die Polizisten als Nazis und beleidigte sie mit weiteren unflätigen Ausdrücken. Also mussten die Beamten nachhelfen. Dies wiederum quittierte der Hitzkopf unter anderem mit Fußtritten. Er wehrte sich so heftig gegen die polizeiliche Maßnahme, dass die Bundespolizisten ihm sogar Handschellen anlegen mussten. Anschließend nahmen die Beamten den Rentner mit zur Wache. Auch dort machte dieser munter weiter, beleidigte die Beamten immer noch und verweigerte jegliche Zusammenarbeit.

Die Ermittler der Bundespolizei ihrerseits reagierten auf das Verhalten des Neufahrners mit Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Nachdem die Beamten die Identität des Beschuldigten geklärt hatten und die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durfte der 71-Jährige die Wache der Bundespolizei wieder verlassen.

