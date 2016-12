Bundespolizeidirektion München: Schleuser auch an Feiertagen unterwegs - Keine Papiere für die Einreise, aber Drogen im Kofferraum

Die Bundespolizei hat auch während der Weihnachtstage an der deutsch-österreichischen Grenze mehrere Schleuser festgenommen. Bild-Infos Download

Schwarzbach / Rosenheim (ots) - Auch während der Weihnachtstage hat die Bundespolizei in der Grenzkontrollstelle auf der A 8 mutmaßliche Schleuser gestoppt. An beiden Feiertagen wurden im südlichen Abschnitt des deutsch-österreichischen Grenzgebiets zudem rund 130 Migranten festgestellt.

Am Montag kontrollierten Bundespolizisten auf der Autobahn Salzburg - München bei Schwarzbach die Insassen eines in Österreich zugelassenen Wagens. Der Fahrer, ein afghanischer Staatsangehöriger, konnte sich mit einer österreichischen Aufenthaltsgenehmigung ausweisen. Seine drei Begleiter, die ebenfalls aus Afghanistan stammen, hatten lediglich österreichische Asylkarten, jedoch keine Papiere für die Einreise nach Deutschland dabei. Die jungen Männer räumten ein, dass, die Fahrt über die Grenze mehrere hundert Euro gekostet hätte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten im Kofferraum zwei mit Folien und Plastiktüten umwickelte Päckchen. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei deren Inhalt um etwa 1,5 Kilo Marihuana. Nach ersten Erkenntnissen sind die Drogenpäckchen den drei Migranten im Alter von 16, 21 und 24 Jahren zuzuordnen. Der jüngste von ihnen erklärte, die Päckchen ganz zufällig in einem Park gefunden zu haben. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde der Zoll für die weiteren Ermittlungen eingeschaltet. Der Fahrer wird sich voraussichtlich schon bald wegen Einschleusens von Ausländern verantworten müssen. Alle vier Afghanen befinden sich auf richterliche Anordnung hin in Untersuchungshaft.

Ebenfalls in der Kontrollstelle bei Schwarzbach unterzogen Bundespolizisten vier russische Staatsangehörige einer Kontrolle. Keiner der vier konnte die erforderlichen Grenzübertrittspapiere vorweisen. Der 30-jährige Fahrzeugführer verfügte zudem über keine Fahrerlaubnis. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der polizeibekannte Mann bereits im April wegen Einschleusens von Ausländern im Bereich Chemnitz belangt worden war. Halter des in Frankreich zugelassenen Autos ist der 20-jährige Beifahrer. Beide, Fahrer und Beifahrer, wurden unter anderem wegen Einschleusens von Ausländern angezeigt. Auf Anordnung des Amtsgerichts Traunstein mussten sie die Untersuchungshaft antreten. Ihre zwei Begleiter konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen beziehungsweise an eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge weitergeleitet werden.

Am zweiten Weihnachtstag registrierte die Rosenheimer Bundespolizei, zu der auch der Freilassinger Abschnitt gehört, rund 50 Migranten. Am ersten Feiertag waren es sogar knapp 80. Zwischen dem 24. Und dem 26. Dezember wurden bei Grenzkontrollen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Rosenheim insgesamt fünf mutmaßliche Schleuser festgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell