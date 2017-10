BPOL-KS: Kinderwagen an den Gleisen abgestellt

Grebenstein (Landkreis Kassel) (ots) - Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden einen Kinderwagen im Gefahrenbereich der Bahngleise nahe Grebenstein abgestellt.

Der Lokführer eines Güterzuges erkannte gegen 6.16. Uhr den Kinder-wagen brachte seinen Zug vor dem Wagen zum stehen. Aus Sicher-heitsgründen konnte er seine Fahrt nicht fortsetzen. Der Ereignisort war am Bahnübergang Nahe eines Aussiedlerhofes "Am Ellixen 1" in Grebenstein.

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn veranlasste eine sofortige Voll-sperrung auf dem gesamten Streckenabschnitt.

Beamte der Polizeistation Hofgeismar konnten den Kinderwagen überprüfen und aus der Gefahrenzone entfernen.

Der Wagen war leer!

Die Strecke war in der Zeit von 6.16 Uhr bis 6.49 Uhr voll gesperrt.

38 Züge hatten eine Gesamtverspätung von 877 Minuten. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht: Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 bzw. der Bundespolizei-Hotline 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

