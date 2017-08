BPOL-KS: Mann verletzt Jugendliche und beleidigt Bahnmitarbeiterin

Gießen (ots) - Gießen - Für Ärger im Bahnhof Gießen sorgte am vergangenen Samstag, gegen 18 Uhr, ein 27-Jähriger aus Grünberg. Der Mann soll eine Bahnmitarbeiterin beleidigt und eine 17-Jährige aus Mengerskirchen (Kreis Limburg-Weilburg) am Arm gerissen und dadurch verletzt haben. Die Sicherheitsmitarbeiterin der Deutschen Bahn AG rief die Bundespolizei, weil der Mann sie beleidigt haben soll. Beim Eintreffen der Beamten ging der Mann plötzlich dann auch noch auf eine 17-Jährige los. Die Schülerin hatte sich, nach Auffassung des 27-Jährigen, auf dessen Platz auf einer Bank am Bahnsteig gesetzt.

Nur durch Einschreiten der Bundespolizisten konnten weitere Attacken des Mannes verhindert werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Grünberger ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweis: Wer im Bereich von Bahnanlagen Zeuge oder Betroffener von Gewalttaten wird, wird gebeten, sich möglichst rasch unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 bzw. der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Ebenso gilt der Notruf der Polizei 110.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell