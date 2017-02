BPOL-KS: Bundespolizei entlarvt 14-Jährige als gewalttätige Diebe

Fulda/Lauterbach (ots) - Zwei 14-Jährige aus dem Vogelsbergkreis wurden kürzlich von Ermittlern des Bundespolizeireviers Fulda als Tatverdächtige im Zusammenhang mit einer Körperverletzung und dem Diebstahl aus Automaten ermittelt. Die Taten ereigneten sich bereits Ende Oktober vergangenen Jahres im Bahnhof Lauterbach.

Gestohlen und geschlagen

Durch intensive Ermittlungen konnten die beiden 14-Jährigen überführt werden. Die Jugendlichen waren in einer Gruppe unterwegs und sollen mehrfach im Bahnhof Lauterbach einen Getränkeautomaten manipuliert und dabei zahlreiche Dosen gestohlen haben.

Als die Jugendlichen mit dem 60-jährigen Besitzer des Automaten zusammentrafen, gingen sie auf den Senior los und griffen ihn körperlich an.

Der Angriff sei so heftig gewesen, dass er kurzerhand zu Boden fiel, sagte der Mann. Anschließend machte sich die Gruppe über den am Boden liegenden Mann her. Mit lautem Schreien machte ein Passant auf die Situation aufmerksam. Infolgedessen ließen die 14-Jährigen von ihrem Opfer ab und verschwanden.

Ein weiterer Fall von Körperverletzung

Erst am Tag zuvor schlug einer der 14-Jährigen einen 25-jährigen Iraner grundlos ins Gesicht, sodass dieser mit einem Rettungswagen in das Eichhof-Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen beide Jugendliche ein Strafverfahren wegen Verdachts des Diebstahls und der Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell