BPOL-KS: Gesuchter Schwarzfahrer mit 3,3 Promille im ICE

Kassel-Fulda (ots) - Ein 30-jähriger Wohnsitzloser war gestern Abend mit 3,3 Promille im ICE von Kassel in Richtung Süden unterwegs. Ein Beamter der Bundespolizeiinspektion Kassel, der auf dem Weg zum Dienst in Richtung Fulda mit im Zug war, entdeckte den hilflos wirkenden Mann in einem Abteil.

Bei der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass der Wohnsitzlose wegen Leistungserschleichung von der Staatsanwaltschaft Dresden, zwecks Aufenthaltsermittlung, gesucht wurde.

Aufgrund seines übermäßigen Alkoholgenusses kam der Mann nach der Ankunft in der Domstadt mit einem Rettungswagen in das Herz-Jesu-Krankenhaus.

